Власти Крыма планируют национализировать имущество Ахметова, Коломойского и украинских банков

Симферополь, , 19:47 — REGNUM В собственность Крыма планируют передать имущество, принадлежащее украинским олигархам Ринату Ахметову, Игорю Коломойскому, а также некоторым украинским банкам и заводам, сообщил 1 февраля председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

В скором времени с личным имуществом расстанутся гражданин Литвы Колас Игорис, которому принадлежит вилла «Елена» в Ялте; Нестор Шуфрич (ООО «Эстейт Холдинг Групп»; Рафик Дау Булос, владеющий АО «Стройдеталь»; Ринат Ахметов (ЧАО «Новокраматорский машиностроительный завод», ОАО «Центральный горно-обогатительный комбинат», включая имущество пансионата «Горняк», ПАО «Харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера»); Игорь Коломойский (ООО «Транспорт логистик») и его дочь Анжелика, владеющая ООО «Энвил»; Арсений Яценюк, владеющий ООО «Скай Плаза» (кинотеатр «Сатурн IMAX»).

Также национализации подлежит имущество ряда украинских заводов и банков, среди которых АО «Альминский завод строительных материалов» (владелец — Сергей Тарута) и АО «Камыш-Бурунский Железорудый комбинат».

Данные учреждения не планируется закрывать, а ранее национализированные предприятия продолжают свою деятельность после смены руководства и введения временных администраций.

Затем их приватизируют, и предприятия будут работать на благо народа, заключил Константинов.

Напомним, глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил о планах национализировать квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Ялте.