Симферополь, , 08:56 — REGNUM В Крыму имущество 12 украинских банков попадет под национализацию, сообщил глава парламента региона Владимир Константинов.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

«В список имущества, подлежащего национализации, включено движимое и недвижимое имущество 12 украинских банков», — сказал он РИА Новости.

Напомним, ранее Константинов сообщил, что в собственность Крыма планируют передать имущество, принадлежащее украинским олигархам Ринату Ахметову, Игорю Коломойскому, а также некоторым украинским банкам и заводам.

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