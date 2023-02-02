В Крыму национализируют имущество более десяти украинских банков
Симферополь, 2 февраля 2023, 08:56 — REGNUM В Крыму имущество 12 украинских банков попадет под национализацию, сообщил глава парламента региона Владимир Константинов.
Напомним, ранее Константинов сообщил, что в собственность Крыма планируют передать имущество, принадлежащее украинским олигархам Ринату Ахметову, Игорю Коломойскому, а также некоторым украинским банкам и заводам.
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