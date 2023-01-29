Вашингтон, 29 января, 2023, 22:05 — ИА Регнум. Владимир Зеленский словами о том, что поставки танков Украине к августу — это слишком поздно, подал сигнал Западу, что все кончено. Так прокомментировал слова главы Украины офицер разведки США в отставке Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Что значит — слишком поздно? Это значит, что все кончено, — и Зеленский это знает», — заявил бывший разведчик.

Как отметил Риттер, это понимают и все украинцы, в том числе генерал ВСУ Валерий Залужный. При этом Киев проиграет, «если только не получит огромное число техники и оружия». А он их не получит, заявил экс-разведчик.

Напомним, ранее Скотт Риттер в интервью Judging Freedom заявил, что, хотя страны НАТО и пообещали поставлять Киеву тяжёлую военную технику, никто в альянсе не верит, что Украина победит в этом конфликте.