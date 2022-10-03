Брюссель, , 15:33 — REGNUM Страны Евросоюза не смогли договориться о включении алмазов из России в число товаров, попавших под санкции. Об этом сегодня, 3 октября, заявил посол Польши в Брюсселе Анджей Садось, передают РИА Новости.

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По его словам, против введения санкций на российские алмазы выступила Бельгия, которая считает, что из-за этого пострадает Антверпен — мировая столица бриллиантов.

«Алмазы — это поражение одной страны, одного города в ЕС. Если бы санкции были введены, это лишило бы бельгийские гранильные фабрики сырья», — пояснил Садось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЕС должен прекратить импорт алмазов из России, заявили пять из 27 стран союза в совместном предложении.

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