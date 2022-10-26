Вашингтон, , 02:20 — REGNUM Координатор санкционной политики Госдепартамента США Джеймс О’Брайен обсудил с американскими производителями алмазов исполнение введённых против российских «конфликтных» алмазов санкций. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба Госдепа.

Алмазы Goodfon.ru

пресс-служба Госдепартамента США «В центре внимания этой встречи была важность чёткого исполнения производителями алмазов санкций, касающихся России, а также более широкие стандарты проверки клиентов, в том числе в том, что касается поддерживаемых Россией игроков по всему миру».

Отмечается, что Соединённые Штаты по-прежнему нацелены на создание для России критических «экономических издержек» в связи с проведением на территории б. УССР специальной военной операции, а также вследствие «дестабилизирующих действий [России] в Африке».

Напомним, запрет на ввоз в США российских необработанных алмазов был введён в марте, а в начале апреля под санкции попала российская алмазодобывающая компания «Алроса» и её дочерние компании. В августе Западные страны присвоили алмазам из России статус «конфликтных».

Читайте ранее в этом сюжете: Прибыль алмазодобывающей компании Якутии сократится вдвое — прогноз