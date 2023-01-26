Москва, 26 января, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) может быть оперативно развёрнута в Армении. Об этом 26 января заявили в Министерстве иностранных дел России.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Фрагмент военной амуниции военнослужащего РФ контингента миротворческих сил ОДКБ

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В ведомстве подчеркнули, что это может быть сделано в случае, если у «армянских союзников сохраняется заинтересованность в задействовании потенциала ОДКБ». Пока же, как отмечается в заявлении МИД, Ереван предпочёл присутствие на своей территории мониторинговой миссии ЕС.

«Фиксируем, что в Ереване, не доведя до логического конца работу по направлению миссии ОДКБ, предпочли сделать выбор в пользу ЕС», ― указано в заявлении.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Организация Договора о коллективной безопасности играет важнейшую роль для обеспечения безопасности Армении.

Напомним, миссия ОДКБ, возглавляемая генсеком организации Станиславом Засем, прибыла в Армению в сентябре 2022 года для оценки обстановки и подготовки обстоятельного доклада для руководителей государств. Также ей предстояло выработать предложения, как снизить напряжённость на армяно-азербайджанской границе.