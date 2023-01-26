Москва, 26 января, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Ключевым фактором стабильности в приграничных районах Армении и Азербайджана остаётся российский миротворческий контингент, развёрнутый там на основе заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также российские пограничники на армянских рубежах. Об этом 26 января заявили в Министерстве иностранных дел России, комментируя решение Совета ЕС о создании гражданской мониторинговой миссии в приграничных районах Армении.

Sergey Korovkin 84 Здание МИД РФ

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В заявлении российского внешнеполитического ведомства подчёркивается, что Евросоюз переродился в «придаток США и НАТО» и проводит на пространстве СНГ конфронтационную политику, а появление в приграничных районах Армении представителей ЕС может привнести в регион геополитическое противостояние и обострить ситуацию.

«Не видим никакой «добавленной стоимости» от пригляда еэсовских «экспертов» за событиями в районе армяно-азербайджанской границы. Если бы в Брюсселе были искренне заинтересованы в мире в Закавказье, то согласовали бы с Азербайджаном условия работы своей миссии», ― подчеркнули в МИД России.

Также в заявлении отмечено, что «попытки Евросоюза любой ценой закрепиться в Армении, потеснить посреднические усилия России способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев в их устремлениях возвращения к мирному развитию региона».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января министры иностранных дел Евросоюза одобрили создание гражданской миссии в Армении, главной задачей которой станет содействие нормализации ситуации в Закавказье и отношений между Ереваном и Баку. Штаб миссии будет расположен в Армении, мандат будет выдан на два года, главу назначат позже.