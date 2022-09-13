Ереван, , 23:55 — REGNUM Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направит миссию в Армению для оценки ситуации после очередного обострения в Нагорном Карабахе, сообщили вечером 13 сентября в секретариате организации.

Флаги стран ОДКБ Mil.ru

Как уточняется, миссию возглавит генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. В её состав также войдут начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и представители стран — участниц организации.

Целью миссии заявлена оценка сложившейся обстановки и подготовка «обстоятельного доклада главам государств» о ситуации в регионе к очередной сессии Совета коллективной безопасности, проведение которой планируется осенью в Ереване, а также выработка предложений по деэскалации возникшей напряжённости.

Сообщается также, что странами ОДКБ согласовано предложение о создании рабочей группы из числа сотрудников секретариата и военнослужащих Объединённого штаба для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности организации.

Напомним, ранее сегодня в секретариате ОДКБ назвали неприемлемыми боевые столкновения на границе Армении и Азербайджана, произошедшие в ночь на 13 сентября.

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