Донецк, 22 января, 2023, 18:36 — ИА Регнум. Следователи Следственного комитета России намерены расследовать факты очередных преступлений киевских боевиков в отношении мирных граждан Донецкой Народной Республики. Об этом 22 января сообщает пресс-служба данного ведомства.

Валентин Спринчак/ТАСС Сотрудник СК РФ в Донецке

По информации сотрудников оперативных служб, после артиллерийского обстрела со стороны ВСУ Кировского района Донецка получил не совместимые с жизнью травмы мирный житель.

Помимо этого, поступила информация о повреждении здания детсада. В Горловке в результате обстрелов со стороны киевских боевиков был разрушен частный жилой дом.

Отмечается, что сотрудники Следственного комитета России намерены установить все обстоятельства произошедшего, действиям причастных лиц они дадут правовую оценку.

Читайте также: Жители Мариуполя вспомнили зверства контролировавших город азовцев*

Как передавало ИА REGNUM, киевские боевики обстреляли город Иловайск в ДНР из тактического ракетного комплекса «Точка-У».

По теме: Мэр Горловки сообщил об обстреле исправительной колонии со стороны ВСУ