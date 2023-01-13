Мэр Горловки сообщил об обстреле исправительной колонии со стороны ВСУ
Горловка, ДНР, 13 января, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли исправительную колонию в Горловке. Об этом мэр города Иван Приходько сообщил в телеграм-канале.
Иван Шилов ИА REGNUM
Последствия обстрела
По сообщению мэра, ВСУ подвергли обстрелу Мичуринскую исправительную колонию, расположенную в Никитовском районе Горловки (ДНР).
«Повреждены кровля и фронтон, водонапорная башня и ограждение», — говорится в сообщении.
В результате обстрела никто не пострадал.
Как сообщало ИА REGNUM, на начало дня 13 января со стороны ВСУ зафиксирован обстрел пяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики.
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