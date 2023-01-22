* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Донецк, 22 января, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Мирных жителей в Мариуполе убивали украинские боевики. Об этом сообщила жительница города в интервью телеграм-каналу Readovka.

Александр Димитровский ИА REGNUM Мариуполь

«Нас Россия не убивала, мы были здесь во время боев, нас убивала Украина. По жилым массивам стреляла Украина», — заявила женщина, добавив, что, когда люди ходили по воду, по ним стреляли из автоматов с моста украинские боевики.

По словам собеседницы, так Украина мстила людям за референдум 2014 года.

«Азовцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нам и сказали: вы проголосовали 90% за Россию — вот вам 90% вашего города нема!» — вспоминает женщина.

Она также отметила, что, когда в город вступили российские военнослужащие, местные жители были рады этому.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в ДНР из-за обстрелов были повреждены пять зданий и погиб человек.

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