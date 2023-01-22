Жители Мариуполя вспомнили зверства контролировавших город азовцев*
Донецк, 22 января, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Мирных жителей в Мариуполе убивали украинские боевики. Об этом сообщила жительница города в интервью телеграм-каналу Readovka.
«Нас Россия не убивала, мы были здесь во время боев, нас убивала Украина. По жилым массивам стреляла Украина», — заявила женщина, добавив, что, когда люди ходили по воду, по ним стреляли из автоматов с моста украинские боевики.
По словам собеседницы, так Украина мстила людям за референдум 2014 года.
«Азовцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нам и сказали: вы проголосовали 90% за Россию — вот вам 90% вашего города нема!» — вспоминает женщина.
Она также отметила, что, когда в город вступили российские военнослужащие, местные жители были рады этому.
Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в ДНР из-за обстрелов были повреждены пять зданий и погиб человек.
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