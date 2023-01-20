Минобороны РФ: казаки крепко держат оборону на Кинбурнской косе
Херсон, 20 января, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Российские военнослужащие вместе с казаками-добровольцами Терского казачьего войска успешно выполняют задачи СВО по защите мирных жителей, пресекают попытки киевских боевиков высадиться на Кинбурнской косе. Об этом 20 января сообщает пресс-служба Минобороны России.
Пресс-служба напоминает, что боевики ВСУ действуют очень подло, они обстреливают мирное население в православные праздники и применяют запрещенные фосфорные боеприпасы. При этом боевики своими действиями лишь укрепляют решительность бойцов, говорится в сообщении.
Атаман Терского казачьего войска Виталий Кузнецов подчеркнул, что казаки никого сюда не пропустят, как бы боевики ни применяли свои запрещенные средства поражения.
«Они сюда не пройдут. Для этого мы здесь», — приводит пресс-служба его слова.
Как передавало ИА REGNUM, по словам подполковника армии США Дэниела Дэвиса, новые вооружения и техника Североатлантического альянса не помогут киевскому режиму.
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