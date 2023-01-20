Херсон, 20 января, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Российские военнослужащие вместе с казаками-добровольцами Терского казачьего войска успешно выполняют задачи СВО по защите мирных жителей, пресекают попытки киевских боевиков высадиться на Кинбурнской косе. Об этом 20 января сообщает пресс-служба Минобороны России.

Цитата из видео В зоне СВО

Пресс-служба напоминает, что боевики ВСУ действуют очень подло, они обстреливают мирное население в православные праздники и применяют запрещенные фосфорные боеприпасы. При этом боевики своими действиями лишь укрепляют решительность бойцов, говорится в сообщении.

Атаман Терского казачьего войска Виталий Кузнецов подчеркнул, что казаки никого сюда не пропустят, как бы боевики ни применяли свои запрещенные средства поражения.

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«Они сюда не пройдут. Для этого мы здесь», — приводит пресс-служба его слова.

Как передавало ИА REGNUM, по словам подполковника армии США Дэниела Дэвиса, новые вооружения и техника Североатлантического альянса не помогут киевскому режиму.

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