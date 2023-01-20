Вашингтон, 20 января, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Страны НАТО пообещали «беспрецедентное» наращивание военной помощи Киеву, их заявление напомнило о масштабах Второй мировой войны. Об этом обозреватель Андре Дэймон написал в статье для World Socialist Web Site (WSWS).

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«Беспрецедентный» пакет помощи, состоящий из основных боевых танков, тяжёлой артиллерии, средств ПВО, боеприпасов и боевых машин пехоты, пообещали предоставить Украине Великобритания, Польша и страны Прибалтики. Заявление было сделано 19 января в преддверии военного саммита на авиабазе США в германском Рамштайне.

«Военная операция, описываемая в заявлении, будет массированным общевойсковым наступлением, напоминающим Вторую мировую войну, финансируемым, вооружённым и эффективно управляемым НАТО», — написал Дэймон.

Так, Эстония, Латвия и Литва пообещали обучить тысячи бойцов ВСУ, Польша — направить Киеву около 25 основных боевых танков Leopard 2 и 42 БМП. Великобритания заверила в поставке «эскадрильи танков Challenger 2», 100 тыс. артиллерийских снарядов, а также ракет, в том числе GMLRS и Starstreak, и 600 противотанковых боеприпасов Brimstone.

США в преддверии саммита объявили о планах направить Киеву помощь на $2,5 млрд, в том числе 59 боевых машин Bradley, 90 бронетранспортеров Stryker, 53 машины с противоминной защитой и 350 высокомобильных многоцелевых колесных машин.

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