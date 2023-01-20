Вашингтон, 20 января, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Новые вооружения и техника Североатлантического альянса не помогут киевскому режиму. Об этом написал подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«По мере того как Украине обещают всё больше современных видов вооружений НАТО, многие уверены, что ход битвы скоро изменится в пользу Киева», — сообщил автор, добавив, что детальное изучение оружия и понимание работы современной техники «должны умерить ожидания».

По мнению обозревателя, поставки более сложного оборудования на Украину недостаточны для достижения успеха. Дэвис отметил, что многие ошибочно сравнивают получение нового оружия с тем, как это происходит в видеоиграх, в которых игроки сразу же могут использовать более мощное вооружение.

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Подполковник акцентировал внимание на том, что для эффективного использования оборудования необходимы подготовка и опыт. Он подчеркнул, что техника должна обеспечиваться всем необходимым и регулярно обслуживаться, так как в противном случае она станет непригодной для использования.

По словам Дэвиса, без опыта и соответствующих знаний украинской армии будет тяжело добиться успеха с новым вооружением.

Ранее власти Швеции обещали направить в помощь Украине до 50 боевых бронированных машин CV90, власти Великобритании — 600 ракет Brimstone, власти Дании — 19 гаубиц CAESAR, а немецкий концерн Rheinmetall — около 100 танков.

Как сообщало ИА REGNUM, член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявил, что судьба украинского государства предрешена. В изначальных границах страна уже не сохранится.

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