Берлин, 20 января, 2023, 14:20 — ИА Регнум. На авиабазе Рамштайн в Германии 20 января стартовал саммит стран — спонсоров Украины. Обсуждаются новые поставки вооружений, включая боевые танки. Глава Пентагона Ллойд Остин в своём выступлении заявил, что в конфликте на Украине наступает переломный момент. По его словам, поддержка Киева продолжится столько времени, сколько потребуется.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Выступление иронично прокомментировал в своем телеграм-канале российский политолог Владимир Корнилов. Он, в частности, напомнил, что слова о переломном моменте (слово в слово) глава Пентагона Остин произносил в июне 2022 года.

«До чего они предсказуемые и скучные!» — отметил политолог.

Зеленскому на собрании тоже дали слово, он заявил, что Кремль должен проиграть, и поторопил спонсоров с поставками вооружения — мол, нам нужно всё делать быстрее. Отдельно киевский главарь запросил у союзников истребители F-16 и дальнобойные ракеты.

Напомним, чуть ранее сегодня Зеленский ударно выпрашивал помощь у канцлера Германии Олафа Шольца. Перейдя на базарный сленг, он так прямо и спросил: «А можно не если да кабы? А просто ты можешь дать «Леопарды»? Ну дай!»

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Примерно в том же духе Зеленский рассуждал и в ходе недавней пресс-конференции во Львове, заявив, что Украине недостаточно того, что делает для неё Запад. Он прямо сообщил, что просто поддержки НАТО на словах стране мало, и потребовал «мощных шагов», так как традиционная западная риторика «открытых дверей», оказывается, никуда не продвигает Украину.

Напомним, отправляясь в конце 2022 года в Белый дом, Зеленский рассчитывал выпросить 45 миллиардов долларов военной поддержки. Но обнародованный 20 января американцами самый крупный пакет военной помощи оценивается в чуть более двух миллиардов долларов.

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По поводу милитаристских аппетитов главы киевских террористов высказался военный обозреватель CNN, экс-генерал-лейтенант Марк Хертлинг. Он, в частности, отметил, что запрос, эквивалентный двум бронетанковым дивизиям, полученным в качестве подарков от союзных стран, это довольно большая просьба и выразил сомнение, откуда бы такому количеству появиться сиюминутно.

В очередной раз киевский режим и его главу Владимира Зеленского осудили британцы. Поводом стало его видеовыступление на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе 19 января. Читатели The Daily Mail призвали страны Запада перестать «плясать под дудку» Зеленского и оказывать помощь Украине, назвав главу киевского режима «наглым мошенником».

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Как сообщало ИА REGNUM, перед началом встречи контактной группы на авиабазе США Рамштайн в Германии Владимир Зеленский призвал Запад ускорить поставки военной помощи Киеву и назвал время «оружием России».

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