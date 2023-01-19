Вашингтон, 19 января, 2023, 08:40 — ИА Регнум. США не дает покоя российский Крым, администрация Байдена сейчас обдумывает один из «самых дерзких шагов» — помощь Украине в атаке на Крым, сообщает газета News York Times. Со ссылкой на неназванные источники издание утверждает, что в Белом доме начинают признавать, что Киеву могут потребоваться дополнительные силы для удара по российской территории, даже если этот шаг повысит риски эскалации.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Для того чтобы усилить позицию Киева в будущих переговорах, руководство США всё больше склоняется в пользу мнения о том, что украинской армии нужно дать возможность продемонстрировать России, что контроль над Крымом может оказаться под угрозой. В качестве вероятных средств для наступления на полуостров США рассматривают несколько видов оружия, включая РЗСО HIMARS и БМП Bradley.

Sgt. Dustin Biven/Global Look Press/Keystone Press Agency Система залпового огня HIMARS

Поставки ракетных систем дальнего радиуса действия пока не рассматриваются, поскольку американцы всё еще гадают, как отреагирует российский президент Владимир Путин, если узнает, что Украина атакует Крым с использованием американского оружия, пишет News York Times.

Вашингтон пытается посадить представителей Кремля за стол переговоров, но для этого им следует отдать присоединённые территории, заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы обратили внимание на заявление Кремля о том, что он готов участвовать в диалоге, однако только в том случае, если признаны новые территориальные реалии. Это ясный признак того, что у Москвы нет подлинного аппетита, чтобы участвовать в диалоге и дипломатии, которые приведут к справедливому и прочному миру. Мы в конечном счете надеемся изменить эти расчеты, продолжая предоставлять Украине необходимую военную помощь», — сообщил он.

То, что Украина сможет забрать Крым, — глубокое заблуждение, которое приведет к гибели многих невинных людей и, вероятно, закончится полным крахом «зачаточного демократического» украинского государства с центром в Киеве, считает научный сотрудник Евразийского научно-исследовательского и аналитического института Брэндон Вайхерт. В его статье для издания American Greatness отмечается, что именно США играют главную роль в формировании данного заблуждения.

Вайхерт призвал западные страны отказаться от эскалации конфликта и вместо этого направить усилия на то, чтобы закончились боевые действия, «пока ещё осталась хоть какая-то Украина».

Схожего мнения придерживается экс-советник Меркель по военной политике, генерал Эрих Вад:

«То, что происходит на Украине, — это война на истощение. Чтобы захватить Крым или Донбасс, «мардеров» и «леопардов» недостаточно. На востоке Украины русские явно наступают. Возможно, в скором времени они полностью завоюют Донбасс. Запад может послать хоть 100 «леопардов», они не изменят общей ситуации». Эрих Вад отмечает, что Запад попал в военный тупик.

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Риторика американских официальных лиц становится всё более воинственной. Госдепартамент, по сути, подталкивает киевский режим к совершению террористических актов в России, считает посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, накачивание Украины оружием приведет лишь к увеличению жертв среди мирного населения, создаст дополнительные трудности в бывшей советской республике.

«Победить Российскую Федерацию просто невозможно. Победа будет за нами», — заявил посол России в США.

Как сообщало ИА REGNUM, США готовы помочь Киеву нацелиться на Крым и наносить удары по полуострову, даже если такой шаг увеличивает риск эскалации. По данным The New York Times, администрация Байдена пришла к выводу о том, что, если ВСУ смогут показать России, что её контроль над Крымом может оказаться под угрозой, это укрепит позицию Киева на любых будущих переговорах.

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