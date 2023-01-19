Военный тупик. США готовятся помочь Киеву нанести удар по Крыму
News York Times: Украина может атаковать Крым с использованием американского оружия
Вашингтон, 19 января, 2023, 08:40 — ИА Регнум. США не дает покоя российский Крым, администрация Байдена сейчас обдумывает один из «самых дерзких шагов» — помощь Украине в атаке на Крым, сообщает газета News York Times. Со ссылкой на неназванные источники издание утверждает, что в Белом доме начинают признавать, что Киеву могут потребоваться дополнительные силы для удара по российской территории, даже если этот шаг повысит риски эскалации.
Для того чтобы усилить позицию Киева в будущих переговорах, руководство США всё больше склоняется в пользу мнения о том, что украинской армии нужно дать возможность продемонстрировать России, что контроль над Крымом может оказаться под угрозой. В качестве вероятных средств для наступления на полуостров США рассматривают несколько видов оружия, включая РЗСО HIMARS и БМП Bradley.
Поставки ракетных систем дальнего радиуса действия пока не рассматриваются, поскольку американцы всё еще гадают, как отреагирует российский президент Владимир Путин, если узнает, что Украина атакует Крым с использованием американского оружия, пишет News York Times.
Вашингтон пытается посадить представителей Кремля за стол переговоров, но для этого им следует отдать присоединённые территории, заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
«Мы обратили внимание на заявление Кремля о том, что он готов участвовать в диалоге, однако только в том случае, если признаны новые территориальные реалии. Это ясный признак того, что у Москвы нет подлинного аппетита, чтобы участвовать в диалоге и дипломатии, которые приведут к справедливому и прочному миру. Мы в конечном счете надеемся изменить эти расчеты, продолжая предоставлять Украине необходимую военную помощь», — сообщил он.
То, что Украина сможет забрать Крым, — глубокое заблуждение, которое приведет к гибели многих невинных людей и, вероятно, закончится полным крахом «зачаточного демократического» украинского государства с центром в Киеве, считает научный сотрудник Евразийского научно-исследовательского и аналитического института Брэндон Вайхерт. В его статье для издания American Greatness отмечается, что именно США играют главную роль в формировании данного заблуждения.
Вайхерт призвал западные страны отказаться от эскалации конфликта и вместо этого направить усилия на то, чтобы закончились боевые действия, «пока ещё осталась хоть какая-то Украина».
Схожего мнения придерживается экс-советник Меркель по военной политике, генерал Эрих Вад:
«То, что происходит на Украине, — это война на истощение. Чтобы захватить Крым или Донбасс, «мардеров» и «леопардов» недостаточно. На востоке Украины русские явно наступают. Возможно, в скором времени они полностью завоюют Донбасс. Запад может послать хоть 100 «леопардов», они не изменят общей ситуации». Эрих Вад отмечает, что Запад попал в военный тупик.
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Риторика американских официальных лиц становится всё более воинственной. Госдепартамент, по сути, подталкивает киевский режим к совершению террористических актов в России, считает посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, накачивание Украины оружием приведет лишь к увеличению жертв среди мирного населения, создаст дополнительные трудности в бывшей советской республике.
«Победить Российскую Федерацию просто невозможно. Победа будет за нами», — заявил посол России в США.
Как сообщало ИА REGNUM, США готовы помочь Киеву нацелиться на Крым и наносить удары по полуострову, даже если такой шаг увеличивает риск эскалации. По данным The New York Times, администрация Байдена пришла к выводу о том, что, если ВСУ смогут показать России, что её контроль над Крымом может оказаться под угрозой, это укрепит позицию Киева на любых будущих переговорах.
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