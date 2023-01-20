Вашингтон, 20 января, 2023, 08:44 — ИА Регнум. Америка продолжает накачку Украины военной техникой и боеприпасами. Сегодня, 20 января, обнародован состав нового пакета военной помощи. Туда, в частности, вошли 59 боевых машин пехоты Bradley, 90 боевых бронированных машин Stryker, 53 бронетранспортера MRAP, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM и другая военная техника, возможно, — управляемые бомбы с наземным запуском GLSDB. Военные эксперты отмечают: если ВСУ получат GLSDB — это серьёзно. Противник получит средство для воздействия на наши тылы. Под риск поражения попадают все освобождённые территории, а также часть Крыма. Более того, в зоне поражения Брянск, Белгород и Курск (в том числе и АЭС).

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

«В основе оружия лежит решение, позволяющее использовать снятые с вооружения реактивные снаряды M26 с кассетной БЧ. Их двигатели совместили с управляемой бомбой GBU-39 и в результате получили высокоточную ракету, способную поразить цели на дистанции до 150 километров. Пуск осуществляется из HIMARS, далее двигатель выводит GBU-39 на высоту, примерно соответствующую высоте сброса этих бомб с самолёта, после чего она планирует к цели так же, как если бы её сбросили с бомбардировщика», — пишет телеграмм-канал readovkanews. По мнению авторов, гарантировать, что киевский режим ограничится ударами лишь в пределах действий СВО, не может никто. Поставки дальнобойных боеприпасов приведут к эскалации конфликта.

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«Характер поставок военной помощи Западом изменился. Раньше поставки шли планово, невзирая на ситуацию на фронте. Теперь же самый большой пакет помощи от США был выделен «исходя из особенностей боевых действий следующих нескольких месяцев», — отмечал теперь уже бывший советник офиса президента Украины Арестович.

Tech. Sgt. J. D. Strong Ii/Global Look Press/Keystone Press Agenc Борт с военной помощью США

Напомним, российские войска демонстрируют значительные успехи на донецком направлении. Взяты под контроль такие стратегически важные населенные пункты ДНР, как Соледар, Соль и Клещеевка.

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Тем временем журналист, член Общественной палаты России Александр Малькевич в своем телеграм-канале проинформировал о том, что представляет собой передача БМП Bradley. По его словам, танки Bradley начали принимать на службу ещё в 1980-х годах, тогда их активно использовали во время двух иракских кампаний.

«Однако они снискали печальную славу из-за многочисленных технических проблем. Bradley три раза пытались модернизировать, — усиливая броню и сделав его таким тяжёлым, что это в итоге привело к проблемам с двигателем. Bradley активно критикуют и за слабую защиту днища танка, которое легко пробивается в случае наезда на взрывчатку или мины. На попытки модернизации Bradley ушли 23 миллиарда долларов. В Пентагоне пришли к выводу, что ничего хорошего из этой техники не получится — и поэтому её проще заменить на нечто новое. Ну а часть списанных машин могут теперь отдать на Украину», — отметил общественный деятель.

«Новый пакет помощи — это последняя сумма на 2024 год. Украине важно, чтобы средства не сократились. Финансовую помощь будет проверять комиссия в США и на фронте. Украина переключилась на Европу, так как понимает, что впредь сможет себя поддерживать только благодаря сателлитам», — пояснил военный эксперт Андрей Клинцевич.

Как сообщало ИА REGNUM, США решили направить Украине новый пакет военной помощи. Туда вошли 59 БМП Bradley, 90 БМ Stryker, восемь систем ПВО Avenger, а также боеприпасы для ЗРК NASAMS и РСЗО HIMARS на общую сумму 2,5 млрд долларов. В Белом доме заявили, что это должно обеспечить критическую безопасность Украины. Общий объем помощи, полученный Украиной от США, достиг уже $26,7 млрд.

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