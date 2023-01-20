Берлин, 20 января, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Судьба украинского государства предрешена. В изначальных границах страна уже не сохранится, считает бывший депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

Иван Шилов ИА REGNUM Лакомый кусок

«Судьба Украины уже, по-моему, предрешена. Восстанавливать страну придётся всем миром, и делить её, скорее всего, тоже будут всем мировым сообществом. Украина уже не сохранится в изначальных границах», — заявил РИА Новости экс-депутат.

По его словам, сохранить прежнюю территорию Украины теперь нереально. Ранее Турция предлагала сесть за стол переговоров, и шанс удержать границы был, но тогда последовал запрет со стороны США.

Сейчас конфликт заморозить нельзя. Он будет вести только к эскалации и должен быть завершён до конца, добавил Гердт и предположил, что будущее Украины будет решаться на послевоенной конференции.

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