Вашингтон, 20 января, 2023, 10:03 — ИА Регнум. Ряд стран Европы работает над созданием коалиции, чтобы оказать давление на Германию в вопросе передачи танков Киеву, пишет Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«Группа европейских стран работает над созданием коалиции, чтобы надавить на Берлин для того, чтобы тот позволил им отправить свои танки немецкого производства на Украину», — пишет издание.

Отмечается, что группа стран ЕС, которую, скорее всего, возглавляет Польша, может предпринять первые шаги, чтобы переубедить Берлин, 20 января на встрече контактной группы на авиабазе Рамштайн в Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, главе Пентагона не удалось «продавить» поставки танков Leopard 2 на встрече с министром обороны ФРГ.

В США выражали удивление тем, что Германия не видит разницы между поставками своих танков и отправкой аналогичного вооружения из Соединенных Штатов. Требования ФРГ об ответном шаге в Белом доме назвали глупыми.

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