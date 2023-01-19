ДНР, 19 января, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Фронтовая обстановка вокруг Соледара и Артемовска (донецкое направление) остается стабильно-напряженной, продолжаются бои и продвижение российских войск. В рамках специальной военной операции России на Украине убедительные успехи снова демонстрирует ЧВК «Вагнер». О взятии под полный контроль Клещеевки — стратегически важного населенного пункта в пригороде Артемовска — 19 января известил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

«Исключительно подразделениями ЧВК «Вагнер» Клещеевка освобождена», — подчеркнул руководитель ЧВК.

Дальнейшее развитие наступления в данном секторе позволит взять под полный огневой контроль трассу Артемовск — Константиновка, необходимую для снабжения находящейся в Артемовске группировки ВСУ продуктами и боеприпасами. Также взятие Клещеевки открывает возможность штурма Артемовска с юго-запада, что значительно повышает шансы успешного штурма города.

Комментируя действия бойцов компании, Пригожин пояснил, что вокруг Клещеевки еще ведутся ожесточенные бои:

«Противник цепляется за каждый метр земли».

Также Евгений Пригожин опроверг данные о том, что ВСУ бегут от Артемовска:

«Это не так. ВСУ работают четко, слаженно. Нам есть чему у них поучиться».

Михаил Метцель/ТАСС Евгений Пригожин

Тем не менее Пригожин не сомневается, что и населенный пункт Артемовск будет взят: «Подразделения ЧВК «Вагнер» метр за метром идут вперед».

Одновременно с этим ЧВК ведет наступательные действия к северу от Артемовска в направлении Красной Горы. Цель штурмов — перерезать дороги, которые идут в Артемовск со Славянска и с Северска, тем самым заблокировав оставшуюся там группировку, информирует readovkanews.

«В Клещеевке наши военные наконец сломали хребет противнику. Мы несколько недель не могли взять этот опорный пункт. На артёмовском направлении идёт давление по всей линии фронта и флангам. Здесь будет более масштабное поражение ВСУ, чем в Соледаре», — прокомментировал украинский журналист Юрий Подоляка.

Ранее о том, что под Артемовском уничтожены резервы ВСУ, которые должны были наступать на южном направлении, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. По его оценке, в совокупности ВСУ потеряли на этом участке 70% состава:

«У украинской армии было примерно 14–15 бригад по 4 тыс. человек. Все они теперь отведены, за исключением двух или трех. Они потеряли 70% состава. Соледар попал в руки россиян. Позицию в Бахмуте (Артемовске — прим. ИА REGNUM) им сложно удержать, он скоро падет».

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Кроме того, экс-советник Минобороны США рассказал, что потери украинцев составляют порядка 157 тысяч, из которых 122 тысячи являются погибшими, а остальные — пропавшими без вести. Макгрегор заявил, что украинцы никогда не говорили правду об ухудшении своего положения.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Подбитая и брошенная техника ВСУ

Тем временем солдаты 116-й бригады теробороны из Полтавской области отказываются ехать воевать в Артёмовск: киевские вояки жалуются, что у них нет вооружения и соответствующей подготовки, а рота укомплектована всего на 40%. Узнав, что их перебрасывают в мясорубку, где работает ЧВК «Вагнер», боевики ВСУ заявили, что не собираются отдавать «жизнь за родную краину»: командир роты спешно ушел на больничный, а командиров взводов и личного состава просто не хватает.

«Отказники» из 4-й танковой бригады ВСУ, отступившие с фронта, на днях тоже пожаловались киевскому руководству на отсутствие снабжения, заявив, что продолжат свою боевую службу только тогда, когда им обеспечат должное оснащение.

Оценивая бедственное положение ВСУ в Артемовске, генсек НАТО Столтенберг заявил, что ситуация подталкивает европейский военпром предоставить Украине британские и немецкие танки Leopard. Таким образом НАТО хочет «показать Путину, что он «не может победить на поле боя», добавил Столтенберг.

Если Германия в кратчайшие сроки не разрешит поставку ВСУ танков Leopard, то Варшава поступит «так, как нужно», заявил 19 января в интервью телеканалу Polsat польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Philipp Schulze/dpa Танк Leopard

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Но эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук, полковник запаса Сергей Суворов считает, что эта западная техника проигрывает российской в скорострельности и мобильности. По его словам, любая противотанковая управляемая ракета может справиться с немецким танком Leopard 2, поскольку у машины нет динамической защиты.

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Как сообщало ИА REGNUM, о взятии под контроль населенного пункта Клещеевка глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин известил через свою пресс-службу 19 января, пообещав, что и Артемовск, как бы не было трудно, перейдет под контроль российских военных.

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