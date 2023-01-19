Вашингтон, 19 января, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Объем нового пакета военной помощи США Украине может составить около 2,5-2,6 млрд долларов, передают 19 января американские СМИ со ссылкой на осведомленные источники.

Mauricio Campino/Global Look Press/Keystone Press Agency Военная помощь США Украине

Киеву могут быть переданы «десятки» бронемашин Bradley и Stryker, отмечают обозреватели Washington Post.

Власти США намерены усилить поддержку ВСУ, поскольку предполагают, что те пойдут в контрнаступление, сказано в публикациях.

Ранее сообщалось, что в новом пакете военной помощи США Украине будет артиллерия, бронетехника и боеприпасы.

Также СМИ ранее отмечали, что Вашингтон не будет предоставлять Киеву ракеты большой дальности ATACMS (применение которых может «спровоцировать» Россию) и танков M1 Abrams (из-за сложностей в их обеспечении и обслуживании).

О составе нового пакета военной помощи предполагается сообщить после заседания членов НАТО на немецкой базе Рамштайн 20 января.