Москва, 19 января, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Успех частной военной компании «Вагнер» под Артёмовском лежит в тактике ведения боя — постоянном преследовании и уничтожении противника. Об этом, как передает «Московский комсомолец», заявил военный разведчик, Герой России Рустем Клупов.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

По его словам, российские бойцы выработали тактику и технологию прорывов и действий в населенных пунктах.

«У них очень слаженные штурмовые группы, налажено взаимодействие с танковыми подразделениями, которые обеспечивают защиту и продвижение пехоты в глубине», — сказал Клупов, добавив, что успех ЧВК Вагнер лежит в глубоком взаимодействии.

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По словам разведчика, в компании служат опытные командиры с медалями «За Отвагу», которые ведут активные действия и не отпускают противника, постоянно наседая на него.

Военный разъяснил, что среднее расстояние боевого соприкосновения под Соледаром составляло от 15 до 20 метров. Он также назвал ЧВК «Вагнер» «самодостаточной военной организацией» и «русской армией».

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии под полный контроль Клещеевки — стратегически важного населенного пункта в пригороде Артемовска.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страны Запада поставлять киевскому режиму танки.

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