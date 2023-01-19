Джонсон призвал страны Запада поставить Киеву танки
«Терять абсолютно нечего». Джонсон призвал Запад поставить Киеву танки
Лондон, 19 января, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страны Запада поставлять киевскому режиму танки.
Li Ying/XinHua
Борис Джонсон
«Мы должны продолжать. Дайте им танки. Терять абсолютно нечего», — сказал он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Напомним, ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Украину бесполезно снабжать оружием, так как любые вооружения, в том числе отправленные из западных стран, будут уничтожены армией РФ.
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