Лондон, 19 января, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страны Запада поставлять киевскому режиму танки.

Li Ying/XinHua Борис Джонсон

«Мы должны продолжать. Дайте им танки. Терять абсолютно нечего», — сказал он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Напомним, ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Украину бесполезно снабжать оружием, так как любые вооружения, в том числе отправленные из западных стран, будут уничтожены армией РФ.

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