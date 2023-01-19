Москва, 19 января, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Украинский боец, попавший в плен под Кременной в ЛНР, рассказал, как его обманули в украинской армии с местом службы и отправили на передовую.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

«Да, говорили, что будем возле своей семьи служить. Никаких боевых действий не буду проходить. Но всё случилось наоборот», — рассказал военнопленный Ярослав Заярный РИА Новости.

Он отметил, что подразделение, в которое он попал, практически сразу отправили на одно из самых опасных направлений в Луганской Народной Республике.

Известно, что Заярный проходил службу в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. В ходе боя был ранен и взят в плен возле города Кременная. В настоящее время гражданин Украины проходит лечение в одной из больниц республики.

Как сообщало ИА REGNUM, объём нового пакета военной помощи США Украине может составить около 2,5–2,6 млрд долларов.

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