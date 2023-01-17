Москва, 17 января, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Raiffeisen Bank International (RBI) рассматривает все стратегические возможности при обсуждении своего присутствия на рынке России. Об этом заявили в компании, комментируя призыв Национального банка Украины (НБУ) свернуть свою деятельность на территории Российской Федерации.

Александр Щербак/ТАСС Райффайзенбанк

«RBI рассматривает все стратегические возможности по будущему Райффайзенбанка России, в том числе тщательно спланированный выход из банка», — отметили в пресс-службе банка, добавив, что процесс продолжается.

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В финансовой организации отметили, что RBI имеет «дочку» в РФ, которая является «отдельным юридическим лицом и обязана осуществлять деятельность согласно действующему законодательству России».

В банке также рассказали о сокращении кредитования в России. Как утверждается, кредитный портфель сократился на четверть.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России сообщил о случаях списания иностранных ценных бумаг со счетов российских депозитариев в иностранных структурах.

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