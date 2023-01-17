Брюссель, 17 января, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Евросоюз намерен ввести очередной, десятый пакет санкций против России, заявила 17 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

JULIEN WARNAND/EPA/ТАСС Урсула фон дер Ляйен

Ключевыми в новом пакете будут меры, ограничивающие «лазейки» для обхода уже действующих санкций, сказала она.

Как сообщалось ранее, фон дер Ляйен 17 января заявила, что санкции ЕС, по расчету Еврокомиссии, должны погрузить экономику России в рецессию «на десятилетия».