Москва, 17 января, 2023, 19:03 — ИА Регнум. Банк России сообщил о случаях списания иностранных ценных бумаг со счетов российских депозитариев в иностранных структурах. Это следует из письма ЦБ, с которым ознакомился РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Агентство уточняет, что подлинность документа подтвердили три участника рынка. Списание ценных бумаг со счетов связывают с «недружественными действиями иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций».

В ответ на неправомерное списание бумаг ЦБ «будет воздерживаться от применения мер воздействия» до 31 декабря 2023 года. Точных данных о том, со счета какого депозитария были списаны бумаги, какая организация провела списание и был ли нанесён ущерб, в письме регулятора не приводится. Также Банк России не указывает, о списании каких бумаг идет речь.

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Напомним, что в марте 2022 года ЕС включил Национальный расчётный депозитарий (НРД) в санкционные списки. По этой причине были заблокированы его счета в иностранных депозитариях Euroclear и Clearstream.

По мнению юриста Елены Рязановой, данный случай может указывать на разблокировку бумаг отдельных нерезидентов.

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