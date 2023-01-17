Донецк, 17 января, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Боевика французского иностранного легиона ликвидировали в Донецкой Народной Республике. Об этом 17 января сообщила пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Иван Шилов ИА REGNUM Погибший

По ее информации, из Французского иностранного легиона к Пригожину обратились с просьбой разыскать Евгения Кулика.

«Мы с сожалением сообщаем, что боец Французского иностранного легиона найден погибшим на территории ДНР», — говорится в сообщении.

Помимо этого, пресс-служба опубликовала фотографии найденных документов Кулика, среди них и водительское удостоверение на украинском языке.

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