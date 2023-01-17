Москва, 17 января, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Вооруженные силы России на южнодонецком направлении за сутки уничтожили до 40 боевиков ВСУ, включая две диверсионно-разведывательные группы, сообщили 17 января в Министерстве обороны РФ.

Андрей Рубцов/ТАСС Танк Т-72Б3 в зоне проведения специальной военной операции

Отмечается, что на данном направлении было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 61-й механизированной бригады ВСУ в районе Золотой Нивы и 108-й бригады территориальной обороны в районе Пречистовки ДНР.

Кроме того, севернее Левадного и Владимировки российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

«Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России уничтожили за сутки на донецком направлении более 60 боевиков ВСУ, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей. На указанном направлении подразделения Южного военного округа совместно с подразделениями Воздушно-десантных войск РФ продолжали наступательные действия.