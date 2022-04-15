Москва, , 15:43 — REGNUM Информацию об участии наёмников из Польши и Франции в боевых действиях на Украине на стороне киевского режима изучит Следственный комитет России. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба СК РФ.

Отмечается, что, согласно данным Минобороны РФ, российские ракетные войска в селе Изюмском Харьковской области на Украине уничтожили отряд наёмников из Польши в количестве до 30 человек.

Также указывается, что имеются сведения об участии бойцов французского легиона в украинских войсках территориальной обороны.

«Данные факты будут документированы и расследованы в рамках уголовного дела о вербовке и участии иностранных наёмников при проведении российскими военнослужащими специальной военной операции по защите жителей Донбасса», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение провести расследование фактов преступлений снайперов украинского националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые уничтожают мирное население Мариуполя в Донецкой Народной Республике (ДНР).