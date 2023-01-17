Москва, 17 января, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Больше половины граждан России считают эпоху СССР хорошим временем. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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Согласно результатам опроса, проведенного с 16 по 18 декабря 2022 года, среди 1500 человек из 104 населенных пунктов 80% россиян считают советскую эпоху хорошим временем. Противоположного мнения придерживаются 5% респондентов, ещё 15% затруднились с ответом.

Среди граждан в возрастной категории 18–30 лет положительное мнение об СССР сложилось у 64%, в возрастной категории 31–45 лет — у 79%, в возрастной категории 46–60 лет — у 88%, а у людей старше 60 лет — 86%.

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Между тем 63% участников опроса сожалеют о распаде Советского Союза. Противоположного мнения придерживаются 22%.

При упоминании СССР 16% граждан России вспоминают детство и молодость, 14% — хорошие моменты из жизни, 11% — спокойную стабильную жизнь, 7% — хорошую жизнь в достатке, 6% — единство и дружбу народов, 5% — заботу о людях, 3% — застой и дефицит, 3% — страну с сильной экономикой.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство науки и высшего образования России намерено внедрить обновленный курс российской истории в вузах страны.

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