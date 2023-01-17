Москва, 17 января, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Министерство науки и высшего образования России намерено внедрить обновленный курс российской истории в вузах страны. Об этом 17 января сообщил заместитель главы Минобрнауки РФ Константин Могилевский.

Jirka Matousek Студенты на лекции

По его словам, данный курс предназначен для студентов неисторических специальностей.

«Весь этот курс центрируется историей российской государственности», — цитирует ТАСС Могилевского.

Уточняется, что курс будет внедрен с 1 сентября 2023 года.

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