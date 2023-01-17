Москва, 17 января, 2023, 11:40 — ИА Регнум. В России по инициативе Министерства обороны создается агентство по делам ветеранов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 января, об этом сообщил СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Миронов разослал письма всем думским фракциям, речь идет об обеспечении работы агентства по делам ветеранов, которое будет создано по инициативе Минобороны.

«Наконец-то такое агентство создается. Я думаю, будет правильно, если Госдума в лице всех фракций начнет работать над предложениями, а чем должно заниматься это агентства, а работы там непочатый край», — сказал Миронов.

Учитывая комплекс нерешенных проблем ветеранов боевых действий, необходимо, чтобы в правительстве появилось или министерство, или агентство по делам ветеранов, предложил летом 2022 года Миронов.

По мнению лидера партии, на ветеранов боевых действий советского периода и новой российской истории должны распространяться единые меры социальной поддержки. В частности, нужно изменить порядок индексации денежной выплаты, которую получают инвалиды и ветераны боевых действий. Её размер должен на 1% опережать темпы роста потребительских цен. Проводить её следует один раз в год — с 1 февраля каждого календарного года. Предоставлять ветеранам боевых действий газ, электричество, автомобильное топливо нужно бесплатно, перечислил Миронов.

И наконец, государство должно предоставлять страховую пенсию ветеранам боевых действий досрочно. Мужчинам — с 55 лет, женщинам — с 50 лет, если они имеют страховой стаж, соответственно, не менее 25 и 20 лет, добавил он.