* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Кемерово, 10 января, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Комика Максима Галкина, признанного иноагентом в России, лишат региональных наград Кемеровской области. Эту идею кузбасского совета ветеранов поддержал губернатор Сергей Цивилев. Конкретно речь идет о медали «За веру и добро», врученной ему в 2004 году, и ордене Почета Кузбасса, врученном в 2013 году.

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В начале 2023 года в Дубае юморист выступал в полном зале — во время его выступления украинец выкрикнул набивший оскомину лозунг потомков Бандеры. Юморист-русофоб его поддержал.

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Весь тот перформанс Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) был напичкан оскорблениями в адрес России и русской армии. Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин напомнил, что артист — выходец из семьи достойных людей.

«Александр Александрович — начальник Главного бронетанкового управления Минобороны СССР и России (1987—1996), генерал-полковник, лауреат Государственной премии России, депутат Госдумы (1998–2000). Достойный и уважаемый человек. Брат Дмитрий — с 2006 года — президент частной «Военно-промышленной компании», которая является партнёром государства в области оснащения Вооружённых сил и других военизированных структур бронетехникой и её сервисного обслуживания, ремонта и утилизации вооружения. Откуда же ты такой выродок, Максим?» — спрашивает он в своем телеграм-канале.

На этом фоне в соцсетях всплыло видео 10-летней давности, где юморист высмеивает президентов незалежной, глумится над страной и над народом. Тогда комик, пародируя на телеканале «Россия» покойного Черномырдина и обсуждая газовый кризис, охарактеризовал украинцев от лица политика так: «Вы не понимаете! Вы не понимаете! Вы понимаете только тогда, когда вынимаете!»

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Также юморист называл украинцев «хохлами» и призывал их есть галушки. Как пояснял Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), суши чреваты для украинского желудка отравлением, в пример он привел экс-президента Украины Виктора Ющенко. Досталось в том вступлении и Юлии Тимошенко, ее юморист называл «спутницей Шрека», посмеявшись над ее косой: «Как заплетет эти хлебобулочные изделия, я думал, это волосы, а это мозг вылез уже».

«Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) всегда был клиентоориентрован, что достойно уважения. Не исключено, что в его услуги все включено, как и у многих других работников и работниц известного дубайского рынка услуг», — иронизирует популярный телеграм-канал readovkanews.

Напомним, Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) проживает за рубежом. Он уехал в Израиль в марте 2022 года, вскоре после того, как выступил против специальной военной операции.

«До тех пор, пока реакция общества на вот эти — «слава-украине, т-с-с-с» — не станет консолидированной, монолитной, не вызывающей споров и дискуссий, мы не победим. Эти люди — Меладзе, Галкины, Пугачевы — ставшие ничтожными по своей собственной воле, не имеют никакой цены. Они — ноль, хоть мы и продолжаем о них говорить. А продолжаем мы потому, что, потеряв цену, эти люди именно в своем нулевом состоянии превратились в индикаторы состояния общества.

Они показывают — может ли общество единодушно реагировать на предателей? Презираемы ли в нем те, кто продолжает пользоваться услугами нолей? Если нет, нет и нет, то и до Победы нам не близко. Мы ее одержим только тогда, когда бомбежки Белгородской области войдут в наши вены. Когда мы будем дышать нашими успехами и неуспехами на фронте. И это дыхание будет синхронным по всей стране. Если Белгород, Донбасс, Брянск — не в наших венах, мы проигравшие. Если мы не реагируем на нолей одинаково, а делимся пятьдесят на пятьдесят, мы проигравшие. Поэтому лично я и продолжаю говорить об этих людях, которые никогда ничего не значили для меня как «творцы», а теперь уж и тем более представляются мне чем-то меньшим, чем даже пустое место», — рассуждает в своем телеграм-канале главный редактор ИА REGNUM Марина Ахмедова.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2022 года Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) включен Министерством юстиции РФ в реестр физических лиц — иностранных агентов. Примерно в это же время появилась информация, что таких, как он, уехавших из России после начала СВО на Украине артистов, НЕ лишат званий, выплат и гражданства. Такой законопроект не разрабатывается, опровергли ранее данные СМИ в пресс-службе Минкультуры РФ.

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