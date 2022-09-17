* Галкина — запрещённая в России организация

Москва, 17 сентября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. В реестр физических лиц, которые выполняют в России функции иностранных агентов, включило шоумена Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) Министерство юстиции РФ. Это следует из обновлённого 16 сентября перечня ведомства.

Цитата из видео «Максим Галкин, Хайфа 15.06.2022» Максим Галкин

При этом в качестве источников финансирования указанного шоумена называется нацистский киевский режим, из документа следует, что Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) занимается «осуществлением политической деятельности».

Отметим, с момента начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) делал неоднократные антироссийские высказывания на своих страницах в нескольких соцсетях, а в начале марта 2022 года покинул Россию.