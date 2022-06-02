Москва, 2 июня, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Известный комик Максим Галкин поделился впечатлениями от времяпрепровождения в Израиле, куда он переехал вместе с семьёй из России. Соответствующий пост артист опубликовал на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 2 июня.

Кадр из интервью для Галины Юзефович Максим Галкин

«‎На море с семьёй — бесценно»‎, — написал комик. Стоит отметить, что уже в ближайшее время Галкин планирует начать гастролировать по Израилю, поскольку имеет большое число местных поклонников.

Напомним, что в начале марта 2022 года Максим Галкин вместе с супругой Аллой Пугачёвой и детьми покинул Россию. С того момента артист находится в Израиле, откуда пока что не планирует возвращаться.