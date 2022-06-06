Москва, 6 июня, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Переехавший из России в Израиль комик Максим Галкин сообщил, что может не вернуться на родину. Об этом сообщил портал StarHit 5 июня.

Кадр из интервью Максим Галкин

Заявление артист сделал после своего израильского концерта, который прошёл при полном аншлаге. «Я ещё приеду. Хотя, чего? Можно уже и не уезжать», — сказал Галкин. Стоит отметить, жена комика Алла Пугачёва заверила, что всё же планирует вернуться в Россию вместе с детьми в сентябре 2022 года.

Напомним, в начале марта 2022-го Максим Галкин вместе с семьёй покинул Россию. С этого момента артист находится в Израиле, где ведёт концертную деятельность.