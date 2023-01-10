Москва, 10 января, 2023, 10:23 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Вологодской области Денис Долженко, который на рождественские каникулы уехал отдыхать в Дубай, перестанет быть членом «Единой России». Как заявил секретарь генсовета политического объединения Андрей Турчак, уже 10 января парламентарий будет лишён партийного билета.

vologdazso.ru Долженко Денис Евгеньевич

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«Можно много чем увлекаться по жизни — бегать, нырять, кататься на горных лыжах… Но всему есть время и место, ― подчеркнул в сообщении в телеграм-канале Турчак. ― Ещё один наш депутат уже завтра будет лишен партбилета».

Он подчеркнул, что на смену тем, кто «утратил связь с реальностью», придут «такие, как наши ребята на фронте», и «такие, как те, кто им помогает в тылу».

Напомним, Денис Долженко опубликовал фото в соцсети «ВКонтакте» из района Дубай Марина 6 января.

«На лыжах я катаюсь не очень хорошо, а бегать в такой мороз не очень комфортно. Прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился», — написал он.

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Ранее депутат Государственной думы Бийсултан Хамзаев («Единая Россия») обратился к губернаторам с просьбой запретить чиновникам, с учётом нынешней обстановки в России и в мире, выезд за рубеж на новогодние праздники. Парламентарий считает, что чиновники должны отдохнуть в России, а отъезд за границу может быть связан только с делами государственной важности.

По его словам, чиновники должны отдыхать в России «в силу профессиональной этики». Это необходимо также для того, чтобы они прочувствовали все проблемы внутреннего туризма на себе, пояснил Хамзаев.