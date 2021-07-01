Кострома, , 17:50 — REGNUM Депутата Евгения Щепалова, пожаловавшегося Владимиру Путину на ярославских рейдеров и коррупцию, исключили из фракции «Единой России» в Костромской областной думе. Об этом депутат сообщил ИА REGNUM.

Депутат Щепалов

Заседании фракции, посвященное этому вопросу, состоялось вечером 1 июля. По словам Щепалова, ему запретили произвести запись встречи.

«Я хотел, чтобы мои помощники записали встречу, чтобы потом ответы не были вырваны из контекста с целью очернить меня. Но депутаты сказали, что третьи лица не могут осуществлять съёмку. Я сказал — ладно, сейчас съезжу в офис за камерой сам и вернусь. Пока я это делал, меня за моей спиной исключили из фракции. Получается, они испугались», — сказал депутат.

Напомним, ранее политик записал несколько обращений. В них он рассказал о попытке захвата своего бизнеса ярославцами и сказал, что губернатор Костромской области якобы обещал ему поддержку, но потом бизнесмен столкнулся с «предательством». Коллеги осудили поведение депутата и обвинили его в попытке переложить ответственность за состояние своих предприятий на других лиц. Администрация города Костромы обратилась в правоохранительные органы с просьбой оценить высказывания депутата «на предмет распространения недостоверной информации».

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