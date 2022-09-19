Тюмень, , 18:21 — REGNUM В Тюмени президиум регионального политического совета «Единой России» исключил из партии Александра Сухомяткина. Об этом сообщает пресс-служба тюменского отделения партии.

Напомним, руководитель управы Калининского административного округа Тюмени Александр Сухомяткин отправлен под домашний арест до 14 ноября 2022 года. Его подозревают во взяточничестве в виде имущества строительных материалов на сумму более двух миллионов рублей.

Из «Единой России» его исключили с формулировкой «за действие, дискредитирующее партию».

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