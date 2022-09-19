Тюмень, 19 сентября 2022, 18:21 — REGNUM В Тюмени президиум регионального политического совета «Единой России» исключил из партии Александра Сухомяткина. Об этом сообщает пресс-служба тюменского отделения партии.

«Единая Россия»
«Единая Россия»
Yaroslavl.er.ru

Напомним, руководитель управы Калининского административного округа Тюмени Александр Сухомяткин отправлен под домашний арест до 14 ноября 2022 года. Его подозревают во взяточничестве в виде имущества строительных материалов на сумму более двух миллионов рублей.

Из «Единой России» его исключили с формулировкой «за действие, дискредитирующее партию».

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