Лондон, 9 декабря, 2022, 23:14 — ИА Регнум. Британский певец Элтон Джон заявил, что прекратит пользоваться Twitter из-за новой политики соцсети.

David Shankbone Элтон Джон

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«Всю жизнь я пытался использовать музыку для того, чтобы объединять людей. Мне грустно видеть, как дезинформацию используют, чтобы разобщать наш мир. Я решил больше не пользоваться Twitter в связи с недавними изменениями в его политике, которые позволят дезинформации активно распространяться без всякого контроля», — написал известный певец и композитор.

Владелец Twitter Илон Маск ответил вопросом на это высказывание:

«Я люблю вашу музыку. Надеюсь, что вы вернетесь. Ваше беспокойство вызывает какая-то конкретная дезинформация?»

Джон в ответ ничего не написал.

Как сообщало ИА REGNUM, Филипп Киркоров снова попал в медиаповестку в свете скандала: в одной из его компаний налоговая служба приостановила операции по счетам, а тем временем в США некая группа активистов создала петицию к американским властям с просьбой запретить артисту въезд в страну, где у него, по заявлениям источников, есть вилла.