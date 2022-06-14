Лос-Анджелес, США, , 20:44 — REGNUM Известная певица Бритни Спирс приобрела особняк в Лос-Анджелесе (США), в котором планирует жить со своим новым супругом Сэмом Асгари. Об этом 14 июня написало издание TMZ.

Бритни Спирс Скриншот с YouTube

Стоимость нового дома исполнительницы оценивается в $11,8 млн (680 млн рублей), а его площадь составляет более тысячи квадратных метров. Примечательно, что располагается особняк Спирс рядом с виллой её бывшего мужа Кевина Федерлайна, в которой также проживают их общие дети.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Бритни Спирс и её муж подписали брачный договор. Теперь в случае развода Сэм Асгари мало что получит из имущества Спирс.

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