Калининград, 28 декабря, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Ходовые приемо-сдаточные испытания после проведённой на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь» в Калининграде модернизации закончил сторожевой корабль (СКР) Балтийского флота ВМФ РФ «Неустрашимый». Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба ПСЗ в своём телеграм-канале.

shipyard-yantar.ru Сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый»

«Специалисты ПСЗ «Янтарь» (входит в состав ОСК (Объединённой судостроительной корпорации. — Прим. ред.)) завершили ходовые приемо-сдаточные испытания сторожевого корабля проекта 11 540 «Неустрашимый» после окончания планового ремонта и модернизации», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что во время испытаний на корабле проверили работоспособность средств навигации, радиолокационного наблюдения и обнаружения целей, артиллерийского комплекса, зенитного ракетного комплекса, средств управления движением, средств борьбы за живучесть, средств радиационной химической и биологической защиты, а также комплексов связи.

Помимо этого, отмечается, что в ходе проверки готовности корабля к отражению средств воздушного нападения противника «Неустрашимый» провёл стрельбы из зенитно-ракетного комплекса, и добавляется, что после окончания испытаний корабль готовится к передаче Балтийскому флоту.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки «Великие Луки» (проекта 677 «Лада»).