Москва, 28 декабря, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В России строители достигли рекордных показателей по вводу жилья. По итогам 2022 года общий объём составит 100 млн кв. м. Об этом 28 декабря в эфире телеканала «Россия-24» заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жильё и деньги

Читайте также: Путин ожидает нового рекорда жилищного строительства

«Ввод жилья в этом году будет исторический, мы точно уже планку в 100 млн кв. м перешагнём», ― указал Хуснуллин, подчеркнув, что это позволит улучшить жилищные условия 3,6 млн семей.

Вице-премьер в целом назвал 2022 год лучшим для строительной отрасли за всю историю. По его словам, рост жилищного строительства по итогам года составит 5–6%.

Ранее по теме: В правительстве отмечают рост числа введенных квадратных метров жилья в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на все текущие сложности и вызовы, планы по строительству жилья и ключевых объектов в России выполняются. По словам главы государства, российские власти рассчитывают на то, что в 2022 году в стране будет установлен новый рекорд по жилищному строительству.

Отметим, что на конец ноября уже введено более 87 млн кв. м, свои жилищные условия смогли улучшить 3 млн российских семей.