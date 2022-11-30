Москва, 30 ноября 2022, 12:04 — REGNUM Несмотря на все текущие сложности и вызовы, планы по строительству жилья и ключевых объектов в России выполняются. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия социальных объектов, участие в которой глава государства принимает в режиме видеоконференции.
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Путин отметил, что российские власти рассчитывают, что в 2022 году в стране будет установлен новый рекорд по жилищному строительству.
Как сообщало ИА REGNUM, в России за январь–июль 2022 года было введено 60,6 млн квадратных метров жилья, что на 38% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
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Как уточнил вице-премьер Марат Хуснуллин, прирост многоквартирного жилищного строительства зафиксирован в 77 российских регионах. Наибольший рост показателей отмечен в Московской области, Краснодарском крае, Москве, Ленинградской области и Санкт-Петербурге.