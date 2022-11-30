Путин: в России в 2022 году ожидается новый рекорд по строительству жилья

Москва, , 12:04 — REGNUM Несмотря на все текущие сложности и вызовы, планы по строительству жилья и ключевых объектов в России выполняются. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия социальных объектов, участие в которой глава государства принимает в режиме видеоконференции.

Строительство жилья Pixabay.com

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«Несмотря на все текущие сложные вопросы, все вызовы сегодняшнего дня, наши планы по вводу в эксплуатацию ключевых объектов социальной сферы и инфраструктуры, по строительству жилья последовательно выполняются » , ― подчеркнул российский лидер, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Путин отметил, что российские власти рассчитывают, что в 2022 году в стране будет установлен новый рекорд по жилищному строительству.

«Ожидаем, что в текущем году будет установлен новый рекорд по жилищному строительству. Уже сейчас введено более 87 млн кв. м, 3 млн российских семей улучшили свои жилищные условия», ― уточнил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за январь–июль 2022 года было введено 60,6 млн квадратных метров жилья, что на 38% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

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Как уточнил вице-премьер Марат Хуснуллин, прирост многоквартирного жилищного строительства зафиксирован в 77 российских регионах. Наибольший рост показателей отмечен в Московской области, Краснодарском крае, Москве, Ленинградской области и Санкт-Петербурге.