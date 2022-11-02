Москва, , 11:40 — REGNUM С начала 2022 года в России введено 85 млн квадратных метров жилья. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября, об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе «правительственного часа» в Совфеде.

Стройка Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

«Это 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также нам необходимо повысить качество городской среды в 1,5 раза и привести 85% инфраструктуры дорожной сети в крупнейших агломерациях в нормативное состояние», — сказал он.

Читайте ранее в этом сюжете: Хуснуллин: 44 тысячи строителей заняты на стройках в новых регионах России