Вашингтон, 25 декабря, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В США подвергли критике президента страны Джозефа Байдена за то, что он, произнося рождественское послание не назвал по имени Иисуса Христа. Об этом 25 декабря сообщает Newsweek.

Gage Skidmore Джо Байден

«И мы смотрим на небо, на одинокую звезду, сияющую ярче всех остальных, указывающую нам на рождение ребенка — ребенка, которого христиане считают сыном Божьим, чудесным образом оказавшимся теперь здесь, среди нас, на Земле, несущего надежду, любовь, мир и радость всему миру», — приводит издание слова американского президента.

Представители религии и консервативных кругов раскритиковали Байдена. Так, по словам отца Джеральда Мюррея из архиепархии Нью-Йорка, не произнесение имени Иисуса главой государства в ежегодном рождественском обращении к жителям страны «не имеет смысла».

«Если вы собираетесь почтить рождение Иисуса, вы должны упомянуть его имя», — приводят журналисты слова священника.

Экс-конгрессмен Даг Коллинз подчеркнул, что Рождество — это рождение Христа.

«Это то, что мы празднуем, и не упомянуть его имя — это просто печально», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, негативную реакцию у жителей США вызвала и шутка Байдена о прохождении им регулярного медицинского осмотра.

Читайте также: Американцы возмутились шуткой Байдена

По теме: Байден допустил оскорбительное для ирландцев высказывание

Об этом: Байден заглянул в окно к маленьким девочкам