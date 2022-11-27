Вашингтон, , 13:35 — REGNUM Президент США Джо Байдена во время прогулки заглянул в окно дома, в котором находились маленькие девочки, чем вновь удивил жителей страны. Об этом пишет издание New York Post.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации издания, инцидент произошел в ходе визита американского президента на остров Нантакет в американском штате Массачусетс.

Дети не растерялись, они начали делать селфи с президентом через окно. При этом юные жительницы США не пригласили высокого гостя в дом, пишут журналисты.

Издание добавляет, что такое поведение американского президента вновь вызвало неоднозначную реакцию у граждан. А одна из журналисток считает, что данная ситуацию похожа на «фильмом ужасов».

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