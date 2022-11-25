Байден, пошутивший о своём медосмотре, вызвал раздражение у американцев

Вашингтон, , 05:56 — REGNUM Шутка президента США Джозефа Байдена о прохождении им регулярного медицинского осмотра вызвала негативную реакцию у американцев. Свои комментарии граждане оставили под новостью, опубликованной 24 ноября изданием The Daily Mail.

Джо Байден Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Американский лидер в ходе своего общения с прессой сделал заявление о намерении до конца года пройти медицинский осмотр.

«Как вы считаете, мне это нужно?», — в шутку спросил Байден у журналистов.

Американцы в своём большинстве негативно отреагировали на шутку лидера США. По мнению многих комментаторов новости, проблема Байдена не в физическом здоровье. Некоторые пользователи сети интернет припомнили Байдену случавшиеся с ним ранее казусы и посоветовали «проверить голову, а не тело». По мнению ряда комментаторов, президент США сильно заблуждается, если уверен в том, что находится в первоклассной форме.

Напомним, президент США Байден является самым пожилым главой государства в истории Соединённых Штатов. Периодически американский лидер попадает в курьёзные ситуации. Хотя и он сам и его команда стараются сглаживать возникающие неловкости и предупредить их, но удаётся это далеко не всегда. Периодически в сети всплывают фотографии шпаргалок президента США, в которых досконально указывается, где и с кем рядом ему нужно сесть, с кем фотографироваться и даже когда перевернуть страницу инструкции.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден снова пользовался шпаргалками на саммите G20