Москва, 14 декабря, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Иран и России ведёт переговоры о сотрудничестве в космической сфере, причём диалог проходит на постоянной основе. Об этом 14 декабря на пресс-конференции заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Minsvyaz.ru Флаги России и Ирана

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«Переговоры между нашими соответствующими организациями в сфере космоса идут на постоянной, регулярной основе», ― подчеркнул иранский дипломат.

Он также отметил, что Иран намерен продолжить взаимодействие с российской стороной в космической сфере.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе с космодрома Байконур с помощью российской ракеты-носителя «Союз-2.1б» был выведен на орбиту иранский космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Хайям». Как заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, успешный запуск спутника в интересах и по заказу Ирана «стал важной вехой в российско-иранском двухстороннем сотрудничестве, открывающем путь к реализации новых и ещё более масштабных проектов».